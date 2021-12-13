Джейхун Наджафов, собкор 00:10

«Израиль выходит из изоляции, постепенно превращая своих противников в друзей. На этом фоне палестинский вопрос перестает быть идеей, объединяющий арабский мир». Об этом haqqin.az сказал египетский политолог Мухаммед Салех, комментируя визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Объединенные Арабские Эмираты. Отметим, что по пути в ОАЭ самолет с премьер-министром Израиля на борту впервые за 73 года существования Еврейского государства пролетел над территорией Саудовской Аравии. Из четырех часов встречи Беннета с эмиром ОАЭ Мухаммедом бен Зайедом, два часа лидеры проговорили наедине. Глава кабинета министров Израиля встретился также с главой МИД ОАЭ, министрами технологий и культуры, а также с председателем инвестиционного фонда «Мубдала».

«Для меня этот визит отражает суть новой реальности, происходящей в регионе, – сказал Беннет в интервью информагентству ОАЭ. – Мы будем работать вместе, чтобы обеспечить лучшее будущее для наших детей. После установления дипломатических отношений, контакты между Израилем и ОАЭ сформировались во всех сферах и охватывают все возможные области. И я очень рад этому». По словам египетского эксперта, с 1948 года идея освобождения территории Палестины скрепляла все арабские государства, которые, в то же время, по сей день с настороженностью относятся и к вооруженным формированиям ХАМАСа, и к организации «Хизбалла», практически, взявшей в заложники Ливан. Но по мере того, как Израиль, который с 1994 года имеет дипломатические отношения с Египтом и Иорданией, последовательно открывал свои посольства в Бахрейне, ОАЭ, Марокко, Омане, Судане и продолжает укреплять торговые и экономические связи с другими странами арабского мира, вопрос освобождения Палестины обретает постепенно формальные контуры, переставая таким образом являть собой краеугольный камень внешней политики арабских государств. Что, естественно, не может не устраивать Израиль, который, наконец, может отказаться от урегулирования конфликта с палестинцами и создания государства Палестина по весьма проблематичной формуле «Мир в обмен на территории», избрав дорогу установления полномасштабного мира с арабскими государствами. «Наиболее яркая иллюстрация состояния, в котором пребывает сегодня арабский мир – это положение в Сирии, где в один клубок сплелись межконфессиональные противоречия, самоуправство десятков вооруженных группировок, насаждение экстремистских идеологий, прямое и косвенное участие глобальных игроков в гражданской войне и прочие факторы. В такой ситуации, каждое арабское государство будет строить отношения с Израилем, исходя из собственных интересов, а не в соответствии с резолюциями ЛАГ (Лиги Арабских Государств)», – сказал Мухаммед Салех.

По словам политолога, количество арабских стран, которые вслед за ОАЭ, Бахрейном, Оманом, Суданом, Марокко, готовы, минуя палестинский вопрос, пойти на сближение с Израилем, будет только возрастать. Правда, Саудовская Аравия, являющаяся ключевой страной арабского мира, заявила, что условием становления дипотношений с Израилем по-прежнему остается восстановление прав палестинского народа. Но многие эксперты уверены, что это – всего лишь политическая декларация. Поскольку одним из авторов сценария примирения арабов с Израилем является не кто иной, как принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, вынашивающий крайне амбициозный план строительства на северо-западном побережье Саудовской Аравии «умного» города для туристов со всех концов света, стыке границ с Иорданией и Египтом. Другими словами, саудовский принц де-факто давно поддерживает опосредованные контакты с израильским руководством и ждет подходящий момент для присоединения к дипломатическим инициативам соседей.

По мнению эксперта, особенность нынешней ситуации заключается в стремлении арабов сотрудничать с Израилем не во имя идей общеарабской солидарности, а ради своих национальных интересов. Возможно, именно так и выглядит момент истины, когда в коллективном сознании 350-миллионного арабского мира, воевавшего с Израилем на протяжение шестидесяти лет, наступает долгожданное прозрение. В то же время, бывший Генеральный секретарь ЛАГ Амр Муса сказал в интервью haqqin.az, что у арабов нет принципиальных проблем с Еврейским государством кроме палестинского вопроса. По его мнению, общая нормализация не может произойти, пока не будет справедливо решена проблема Палестины.