Associated Press обвинило США в слежке за журналистами

Информационное агентство Associated Press запросило у министерства внутренней безопасности США объяснений по поводу использования секретных правительственных баз данных для слежения за международными террористами с целью расследования деятельности журналистов.

В своем письме исполнительный директор издания Джули Пейс потребовала у ведомства объяснить, почему имя журналистки AP Марты Мендосы проходило по базам данных в качестве «потенциального конфиденциального информатора» во время администрации Трампа, как указано в докладе генерального инспектора по внутренней безопасности.

«Это вопиющий пример того, как федеральное ведомство использует свои полномочия для проверки контактов журналистов. Хотя действия, приведенные в докладе генерального инспектора, были предприняты во время предыдущей администрации, эта практика описывалась как обычная», – сказала Пейс.