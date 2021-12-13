Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подрывает безопасность региона. Об этом сообщается на сайте правительства Ирана.

"Хатибзаде высказал замечания по поводу визита премьер-министра Израиля в ОАЭ. По его словам, подобные действия подрывают безопасность региона и предпринимаются против интересов исламской уммы, людей региона и арабских стран", – говорится на сайте правительства.

В понедельник премьер Израиля Нафтали Беннет вылетел из ОАЭ, завершив исторический визит по приглашению наследного принца шейха Мухаммеда бен Заида. Он заявил, что переговоры с наследным принцем столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби были глубокими, честными и содержательными.