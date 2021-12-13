Госдеп назвал возможный конфликт США с Китаем катастрофой

США твердо намерены не допустить перерастания соперничества с Китаем в конфликт, последствия которого могут оказаться катастрофическими, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

"Президент (Джо) Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину в прошлом месяце: мы разделяем чувство глубокой ответственности за то, чтобы соперничество между нашими странами не переросло в конфликт. Мы относимся к этой ответственности с предельной серьезностью", – сказал Блинкен в ходе визита в Джакарту. Его выступление транслировал госдепартамент США.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что, в противном случае, последствия такого конфликта "будут катастрофическими для всех нас".