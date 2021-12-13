Меркель лично отказала Зеленскому в поставках оружия

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО, передает Bild, ссылаясь на источники.

Согласно данным издания, в мае Германия использовала право вето, заблокировав поставки уже оплаченных украинской стороной американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. Вместе с тем правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать свое решение, чтобы не было впечатления, «что ФРГ единственный противник продажи», заявил источник.

Сообщается, что в августе президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита Меркель в Киев лично просил ее снять вето на осуществление поставок. Однако канцлер «ледяным голосом» сказала, что это «исключено».

Берлин снял вето на поставки антидроновых ружей в Украину лишь в конце ноября. При этом поставки американских винтовок в эту страну все еще заблокированы.