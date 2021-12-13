Американский эксперт: 30 млн вооруженных сторонников Трампа готовы свергнуть Байдена

Аналитик MSNBC Джон Хайлеманн шокировал американцев, заявив, что "от 20 до 30 миллионов человек готовы взяться за оружие”, чтобы отстранить президента Джо Байдена от должности, пишет pravda.ru.

"Есть исследование, которое показывает, что примерно 8%, а может быть, и до 12%, говорят, что Джо Байден нелегитимен и что насилие является подходящим инструментом для его устранения и возвращения Дональда Трампа. Это составляет от 20 до 30 миллионов человек, — сказал Хайлеманн, утверждая, что люди готовы взяться за оружие. — Они сторонники Трампа и представляют собой массовое движение в пользу политического насилия”.

В то же время политический журналист и ведущий MSNBC Чак Тодд в своей новой статье для журнала The Atlantic пишет: "Переворот Трампа уже начался".

Отмечается, что переворот Трампа будет опираться больше на саботаж, чем на насилие, и нападение на Конгресс 6 января было тренировкой для бывшего президента.