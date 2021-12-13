Убившие афганских детей американские военные не понесут наказания

Руководство Пентагона по результатам служебного расследования приняло решение освободить от ответственности военнослужащих, причастных к осуществлению авиаудара по столице Афганистана Кабулу, в результате которого погибли десять человек, в том числе семь детей, сообщает The New York Times.

Инцидент произошел 29 августа, за два дня до полного вывода войск, беспилотник ВВС США произвел ошибочный авиаудар в Кабуле. Это стало ответом на теракт, совершенный двумя днями ранее в аэропорту Кабула, в результате которого погибли 200 человек, включая 13 военнослужащих США.

В ходе расследования военное руководство США признало свою ошибку в ситуации с ударом беспилотника в Кабуле. Однако решение наказать причастных к этому не было принято.

Это решение вынесли глава Пентагона Ллойд Остин, глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи и глава Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генерал Ричард Кларк. По данным источников NYT, генералы и министр обороны США «не нашли оснований для карательных санкций в отношении военнослужащих».