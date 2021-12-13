Встреча Эрдогана с главой Центробанка и министром финансов длилась около пяти часов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне встретился с главой Центрального банка страны Шахапом Кавджиоглу, министром казначейства и финансов Нуреттином Небати и руководителями государственных банков Стамбула, сообщают турецкие СМИ.
Встреча проходила в резиденции президента, расположенной в стамбульском районе Ускюдар, и длилась около пяти часов за закрытыми дверями.
13 декабря Центробанк Турции осуществил валютную интервенцию, после того как турецкая лира снизилась до рекордного минимума — 15 за доллар США. Согласно расчëтам банкиров, анализирующим официальные данные, на которые ссылается агентство Reuters, центробанк продал 1,5-2 миллиарда долларов только за несколько часов понедельника после выброса на рынок примерно $ 2,5 млрд в рамках первых трëх валютных интервенций, начиная с 1 декабря. Внушительные выбросы твëрдой валюты на рынок помогли лире восстановиться до уровня 13,8 к концу торговой сессии 13 декабря.