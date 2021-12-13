В Армении считают, что Пашинян занимается «геополитической проституцией»
«Эти власти продолжают оставаться выгодными Турции и Азербайджану», - заявил в интервью Пятому телеканалу депутат фракции «Армения» Андраник Теванян, передает Yerevan Today.
Комментируя вчерашнее заявление главы МИД Турции о нормализации отношений с Арменией, Теванян сказал: «Пашинян ради сохранения кресла занимается геополитической проституцией».
Он также коснулся внутренних и внешних вызовов, стоящих перед Арменией, дал оценку поведению властей Армении и рассказал о дальнейших планах.