Сеть Kontakt открыла в Мингячевире самый большой магазин мебели и домашнего текстиля

Радующая сеть Kontakt на этот раз открыла самый большой магазин мебели и домашнего текстиля в Мингячевире. Открытие магазина подарило местным жителям праздничное настроение Нового года. Развлекательное мероприятие, которое сопровождалось призовыми конкурсами и музыкой, вызвало большой интерес у покупателей.

В магазине вы найдете все для уюта в доме:

4-этажный магазин с современным дизайном и площадью в 1500м2 прямо рядом с парком «Достлуг». Здесь представлены:

- ассортимент мебели для гостиной, спальни, детской и юношеской комнат, а также для кухни, коридора и мягкую мебель, с помощью которой вы сможете создать уют в вашем доме;

- домашний текстиль, который создаст особую атмосферу в доме;

- широкий выбор нежных и красочных ковров, которые можно приобрести по доступным ценам.