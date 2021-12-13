Сеть Kontakt открыла в Мингячевире самый большой магазин мебели и домашнего текстиля
Радующая сеть Kontakt на этот раз открыла самый большой магазин мебели и домашнего текстиля в Мингячевире. Открытие магазина подарило местным жителям праздничное настроение Нового года. Развлекательное мероприятие, которое сопровождалось призовыми конкурсами и музыкой, вызвало большой интерес у покупателей.
В магазине вы найдете все для уюта в доме:
4-этажный магазин с современным дизайном и площадью в 1500м2 прямо рядом с парком «Достлуг». Здесь представлены:
- ассортимент мебели для гостиной, спальни, детской и юношеской комнат, а также для кухни, коридора и мягкую мебель, с помощью которой вы сможете создать уют в вашем доме;
- домашний текстиль, который создаст особую атмосферу в доме;
- широкий выбор нежных и красочных ковров, которые можно приобрести по доступным ценам.
На всю продукцию в связи с открытием действуют особые предложения. До 16 декабря в магазине «Kontakt Мебель» на все виды продукции действуют скидки до 50% при наличной покупке, а также можно воспользоваться кампанией «купи со скидкой и оплати за 6 раз»;
Распространяются условия рассрочки до 24 месяцев - без первого взноса, комиссии и процентов.
При наличной покупке:
современный диван Elegant стоит 369 манатов вместо 740;
бамбуковое одеяло – 100 манатов вместо 144.
В рассрочку:
диван-кровать Mona в месяц всего за 25 манатов;
двуспальная мебель Milano в месяц за 53 маната.
Приходите в магазин «Kontakt Мебель» (прежний Kontakt Home), который располагается в Мингячевире около парка «Достлуг», чтобы воспользоваться предложениями!
Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.
В настоящее время в стране в целом действует 34 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az. Найти адреса магазинов можно здесь.