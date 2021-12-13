«Азеригаз» выслушает проблемы предпринимателей из Сальяна
Акция «Открытый микрофон» Производственного объединения «Азеригаз» на этот раз состоится в Сальяне.
В пресс-службе ПО haqqin.az сообщили, что на мероприятии, которое пройдет на пересечении улиц М.Расулзаде и А.Кюрчайлы (напротив Сальянского историко-краеведческого музея), руководство «Азеригаз» ответит на все интересующие предпринимателей вопросы. «Передвижная приемная» будет к услугам предпринимателей 16 декабря с 11:00 до 13:00. Любые предложения и проблемы будут обсуждаться на месте, по ним примут соответствующие решения.