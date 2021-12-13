Орхан Гачаев убил своего знакомого

В прокуратуру поступила информация об убийстве жителя Сабирабадского района Мамедкерима Даргяхлы, 1992 года рождения, произошедшем 13 декабря около 19:00 в селе Падаргышлаг Агсуинского района.

Установлено, что знакомый потерпевшего - житель села Падаргышлаг Орхан Гачаев, 1991 года рождения, убил М.Даргяхлы, нанеся ему ножевые ранения во время возникшего между ними конфликта.

По факту в прокуратуре Агсуинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

О.Гачаев задержан в качестве подозреваемого. Расследование по делу продолжается.