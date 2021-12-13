Автобусные рейсы в Карабах откроются с января

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта планирует с 15 января открыть регулярные автобусные рейсы в Карабах.

Как сообщили haqqin.az в агентстве, автобусы будут следовать из Баку, села Ахмедбейли Физулинского района (по Дороге Победы) и из Международного аэропорта Физули в город Шуша, а также из Баку в город Агдам.

«При выборе перевозчиков предпочтение будет отдано наличию комфортабельных автобусов с наилучшими экологическими характеристиками. На начальном этапе рейсы в Карабах будут осуществляться 2 раза в неделю. Если перевозки будут рентабельными, то количество рейсов может быть увеличено», - отметили в агентстве.