Депутаты обсудят важные вопросы в Милли Меджлисе

Депутаты собрались на пленарное заседание Милли Меджлиса, в сегодняшнюю повестку которого входит 17 вопросов, сообщил корреспондент haqqin.az.

Парламентариям предстоит обсудить:

- присоединение к соглашению "О сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности", а также протоколу "О внесении изменений в соглашение "О сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" от 19 ноября 2010 года"; отмену закона Азербайджанской Республики "Об утверждении с особым мнением соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности специальным заключением";

- законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Государственного педагогического университета Азербайджана (1921-2021)" (третье чтение); законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали "За сотрудничество в сфере оборонной промышленности" и юбилейной медали "15-летие Министерства оборонной промышленности (2005-2020)" (третье чтение);

- законопроект о внесении изменений в законы "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "О регистрации места жительства и нахождения", "О государственном реестре населения Азербайджана", "Консульском уставе Азербайджанской Республики", утвержденном Законом от 8 февраля 1994 года за № 782, "О гражданстве", в Семейный кодекс, "О внесении изменений в некоторые законы в связи со сроками применения удостоверения личности гражданина, не достигшего 15 лет" (второе чтение);

- законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках" (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности" (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон "Об авторском праве и смежных правах" (второе чтение);

- законопроект о внесении изменений в Закон "О судах и судьях" (второе чтение);

- законопроект "О туризме" (первое чтение);

- законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках" (первое чтение);

- законопроект "О внесении изменений в закон "О бюджетной системе" (первое чтение);

- законопроект "О внесении изменений в закон "О государственном долге" (первое чтение);

- законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (первое чтение);

- законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "О таможенном тарифе" (первое чтение);

- законопроект "О внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" (первое чтение);

- законопроект "О внесении изменений в закон "О занятости населения" (первое чтение);

- законопроект "О медиа" (первое чтение).