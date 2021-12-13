Российский политолог: И Москва, и Брюссель считают Карабах азербайджанской территорией

Председатель Совета Европы Шарль Мишель встретится сегодня в Брюсселе с лидерами Азербайджана и Армении.

После встречи, инициированной российской стороной, которая состоялась 26 ноября 2021 года, на этот раз стороны встречаются по инициативе Европы.

Российский политолог Григорий Трофимчук в интервью газете «Жоховурд» заявил, что особых ожиданий от этих переговоров нет: «Это поддержка западными партнерами урегулирования карабахского конфликта дипломатическими и политическими средствами. Все высокопоставленные политики ЕС - откровенно слабые фигуры, в том числе Шарль Мишель, инициатор переговоров в Брюсселе. Баку, одним ударом разбивший Минскую группу ОБСЕ, вполне доволен тем, что формат Минской группы как таковой не работает. ЕС даже не отреагировал на это. И Москва, и Брюссель считают Карабах азербайджанской территорией».