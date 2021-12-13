Совершенно новое решение по управлению транспортом от Azercell Бизнес

Сегодня решения IoT позволяют компаниям быстрее двигаться в будущее, получая лучший контроль над своими активами и бизнес-операциями за счет цифровизации процессов управления автопарком и повышения эффективности бизнеса. «Мой бизнес-транспорт» предоставляет умное решение в режиме реального времени для оптимизации бизнес-процессов, а также более эффективного управления своим автопарком.

Основные преимущества решения «Мой бизнес-транспорт» от компании Azercell:

Снижает эксплуатационные расходы и стоимость владения автомобилем / продлевает срок службы транспорта

Снижает расход топлива и позволяет улучшить планирование маршрута за счет получения информации в режиме реального времени

Расширяет возможности по обслуживанию клиентов

Позволяет предоставлять новые мобильные услуги

Повышает безопасность и степень защиты ваших сотрудников

Обращает внимание на экологические проблемы

Преимущество комплексного спектра сервисов от надежного партнера

В настоящее время многие компании сфокусированы на таких вопросах, как эффективность автопарка компании, безопасность водителей и перевозимых грузов, а также рост операционных расходов. По этой причине диагностика, обслуживание, доступ к информации в реальном времени и управление маршрутами являются основными критериями успешной работы любого бизнеса, располагающего собственным автопарком. В связи с этим особое значение приобретает решение «Мой бизнес-транспорт». Это решение будет особенно полезно компаниям, работающим в транспортно-зависимых сферах, таких как логистика, энергетика, сельское хозяйство, поставка товаров повседневного спроса и т.д.

Следует отметить, что команда профессиональных технических консультантов Azercell Бизнес берет на себя заботы по установке, обслуживанию и обучению работе с программой, чтобы обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов, а также предоставить техническую поддержку в будущем. Заказчики получат выгоду от этого решения, которое позволит им иметь прямой доступ к отчетности и контролю за автопарком в любое время, в любом месте и с любого устройства без каких-либо дополнительных затрат, в том числе на приобретение оборудования.

Решение «Мой бизнес-транспорт» от Azercell позволяет компаниям в режиме реального времени отслеживать маршруты следования своих автомобилей в Азербайджане и за рубежом, протяженность пути, расход топлива и местоположение. Кроме того, решение предоставляет информацию о работе двигателя, состоянии механических частей и даже напряжении аккумулятора. «Мой бизнес-транспорт» также поможет вам адаптировать транспорт к более экологически чистому режиму вождения, фиксируя поведение водителя (предельная скорость, использование жестких тормозов или кратковременное превышение скорости). Кроме того, данная услуга отправляет предупреждающий сигнал во время любого события или чрезвычайной ситуации.

С помощью решения «Мой бизнес-транспорт» корпоративные клиенты Azercell могут стать действительно эффективными, безопасными, ориентированными на клиента и экологически чистыми компаниями, достигнув нового уровня контроля над всеми транспортными средствами на основе исчерпывающей информации.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/corporate.html

Корпоративный контактный центр - * 6050