Министерство обороны Азербайджана продолжает публиковать видеорепортажи из районов, которые были освобождены от армянской оккупации.

На этот раз оборонное ведомство опубликовало видеокадры из села Гюнейпейе в Кельбаджарском районе. На кадрах видны последствия многолетней оккупации. За почти 30 лет оккупации от села ничего не осталось, лишь руины, заросшие сорняками.

Кельбаджарский район Азербайджана вооруженные силы Армении покинули 25 ноября в соответствии с Трехсторонним заявлением по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года.