По факту оскорбления армянскими футболистами флага Азербайджана возбуждено уголовное дело

В заявлении надзорного органа говорится, что военно-политическое руководство Армении продолжает совершать провокации против Азербайджана, грубо нарушая фундаментальные нормы и принципы международного права.

Сегодня Генеральная прокуратура Азербайджана выступила в связи с этим с заявлением.

Накануне в ряде СМИ и социальных сетях распространились видеокадры оскорбления государственного флага Азербайджана армянскими футболистами в Ходжавенде, где временно размещен российский миротворческий контингент.

«Так, в ряде СМИ и социальных сетях распространены видеокадры с оскорбительными действиями армянских футболистов в отношении государственного флага Азербайджана. В связи с этим фактом генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (надругательство над государственным флагом или государственным гербом Азербайджана) УК Азербайджана. Проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Будут приняты необходимые меры для выявления и привлечения к ответственности виновных в совершении преступления», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, армянская команда любительской лиги, играющая в городе Ходжавенд, где временно размещен российский миротворческий контингент, вышла на поле, наступая на азербайджанский флаг.

Но на этом армянские футболисты не успокоились. Один из «спортсменов» плюнул на азербайджанский флаг.