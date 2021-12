МИД Ирана о переговорах по ядерной сделке

Некоторые акторы упорствуют в своей привычке искать виновных, вместо ведения реальной дипломатии на переговорах по ядерной программе Ирана. Об этом заместитель министра иностранных дел и главный переговорщик Ирана Али Багери написал в Twitter, комментируя продолжающиеся в Вене ядерные переговоры.

Дипломат напомнил, что иранская сторона в короткие сроки представила свои предложения. «Работали конструктивно и гибко, чтобы уменьшить разногласия. Дипломатия – это улица с двусторонним движением. Если есть реальная воля исправить ошибку виновного, путь к выгодной сделке откроется очень быстро», - отметил Багери.

Отметим, 29 ноября в столице Австрии Вене стартовал седьмой раунд переговоров по ядерному соглашению (Совместный всеобъемлющий план действий – СВПД) с участием Ирана и стран - участниц группы «4+1».

Some actors persist in their blame game habit, instead of real diplomacy.

We proposed our ideas early, & worked constructively & flexibly to narrow gaps; diplomacy is a 2 way street. If there's real will to remedy the culprit's wrongdoing, way for quick good deal will be paved. https://t.co/I2CO1bQxO0