Эйнулла Фатуллаев: «Я готов представить спикеру Сахибе Гафаровой аудиозапись беседы с председателем Государственного таможенного комитета»

«Я не верю в то, что председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев мог сказать спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой, что не высказывал в беседе со мной критические мысли о незаконной бизнес-деятельности некоторых депутатов. Потому что с разрешения господина С.Мехтиева я вел аудиозапись нашей беседы. Более того, С.Мехтиев сказал, что хотел озвучить эту критику и ответить депутатам во время заседания Милли Меджлиса с участием премьер-министра Али Асадова. Однако регламент не позволил ему сделать это.

Если спикеру Милли Меджлиса интересно, я готов представить аудиозапись нашей беседы с Сафаром Мехтиевым», - говорится в заявлении главы haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева в ответ на сегодняшнее заявление председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.