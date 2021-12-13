Эйнулла Фатуллаев: «Я готов представить спикеру Сахибе Гафаровой аудиозапись беседы с председателем Государственного таможенного комитета»
«Я не верю в то, что председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев мог сказать спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой, что не высказывал в беседе со мной критические мысли о незаконной бизнес-деятельности некоторых депутатов. Потому что с разрешения господина С.Мехтиева я вел аудиозапись нашей беседы. Более того, С.Мехтиев сказал, что хотел озвучить эту критику и ответить депутатам во время заседания Милли Меджлиса с участием премьер-министра Али Асадова. Однако регламент не позволил ему сделать это.
Если спикеру Милли Меджлиса интересно, я готов представить аудиозапись нашей беседы с Сафаром Мехтиевым», - говорится в заявлении главы haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева в ответ на сегодняшнее заявление председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.
Журналист выразил сожаление, что его и haqqin.az пытаются впутать в какие-то интриги, и призвал чиновников и депутатов к открытой политике и искренности.
Напомним, что ранее на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса спикер Сахиба Гафарова заявила, что председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев позвонил ей и сказал, что не называл в интервью haqqin.az некоторых депутатов аферистами.
"Сафар Мехтиев позвонил мне и с сожалением отметил, что в интервью его слова были представлены неправильно. Он сказал, что в своем интервью имел в виду не депутатов, а некоторых чиновников”.