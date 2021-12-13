Пашинян вознамерился стать президентом с неограниченными полномочиями армянские сми
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение создать новую комиссию по подготовке поправок в Конституцию, подразумевающих переход к президентской системе правления, пишет армянская газета «Паст» со ссылкой на достоверные источники.
«По поручению Пашиняна идут интенсивные переговоры не только с юридическим сообществом, но и с представителями близких к властям политических сил и общественного сектора. Поставлена задача в самые сжатые сроки разработать проект конституционных изменений с тем, чтобы до конца 2022 года провести президентские выборы. Пашиняну, похоже, уже тесно в кресле премьера, он вознамерился стать президентом с неограниченными полномочиями», — пишет газета.