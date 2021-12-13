Ученые заявили, что «омикрон» может стать «генеральной репетицией» новой пандемии

Штамм «омикрон» является еще одним признаком того, что нынешняя пандемия, унесшая жизни более 5 млн человек, не закончена. Об этом предупреждают специалисты в области здравоохранения из США, пишет Cursorinfo.

Специалисты считают, что «омикрон» — это генеральная репетиция следующей пандемии. «Мы знаем, что есть патогены хуже SARS-CoV-2, которые появляются и снова ждут своего часа», — отметил исполнительный директор Института предотвращения пандемии при Фонде Рокфеллера Рик Брайт.

Эксперты уточнили, что работа, которая предстоит сейчас — обнаружение, отслеживание и замедление распространения угрозы здоровью, которую специалисты не полностью понимают, — это та же работа, которая потребуется, чтобы остановить будущую вспышку болезни. Медики считают, что появление штамма «омикрон» — это возможность оценить достигнутые успехи и то, с чем медицина до сих пор не справляется, а также это призыв к действию.