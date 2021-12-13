Австралийцы строят новую и быструю дорогу из Грузии в Азербайджан

В Грузии приступают к строительству трассы Тбилиси - Сагареджо, которая соединит грузинскую столицу с кахетинским муниципалитетом, передает министерство энергетического развития страны.

Участок Тбилиси - Сагареджо является частью транзитного коридора, ведущего в северо-западный регион Азербайджана. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через густонаселенные села и города: Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.

«Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и сократит время в пути», — говорится в сообщении ведомства.