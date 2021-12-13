Австралийцы строят новую и быструю дорогу из Грузии в Азербайджан
В Грузии приступают к строительству трассы Тбилиси - Сагареджо, которая соединит грузинскую столицу с кахетинским муниципалитетом, передает министерство энергетического развития страны.
Участок Тбилиси - Сагареджо является частью транзитного коридора, ведущего в северо-западный регион Азербайджана. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через густонаселенные села и города: Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.
«Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и сократит время в пути», — говорится в сообщении ведомства.
По информации министерства, на участке Тбилиси - Сагареджо будет построена четырехполосная асфальтобетонная дорога протяженностью 31,5 километра.
Проект будет финансироваться из государственного бюджета Грузии. Работы по проектированию дороги выполнялись высококвалифицированными австралийскими и американскими компаниями при финансовой поддержке Всемирного банка.