Сахиба Гафарова позвонила Валентине Матвиенко
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова накануне провела телефонный разговор с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, сообщает сайт Совфеда РФ.
Согласно сообщению, Сахиба Гафарова и Валентина Матвиенко обсудили вопросы двустороннего парламентского сотрудничества, а также взаимодействия на международных площадках. Стороны уделили особое внимание расширению связей в рамках деятельности Межпарламентского союза, подчеркивается в информации.