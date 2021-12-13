Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура: компании из Турции предложили проекты на 6,5 млрд

Компании из Турции представили правительству Азербайджана инвестиционные проекты для реализации на освобожденных территориях – в Карабахе и Восточном Зангезуре, инвестиции в которые оцениваются в 6,5 млрд манатов, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на проходящем в Баку бизнес-форуме Азербайджан - Грузия - Турция.

«Турецкие компании представили 19 инвестиционных проектов для реализации на освобожденных территориях Азербайджана. Инвестиции по 14 из них составляют 6,5 млрд манатов», - приводит Интерфакс-Азербайджан слова министра.

По словам Джаббарова, власти Азербайджана в целом от местных и иностранных компаний получили 921 обращение на реализацию проектов на освобожденных территориях.