Лайфхак дня: как купить авиабилеты по самой выгодной цене

Поисковик за несколько секунд соберет информацию сразу со всех сайтов и в итоге предложит самый выгодный по цене вариант, как это делает Aviasales.az . У вас уйдет минимум времени на поиск и покупку желаемого билета. Один из плюсов — календарь цен на месяц, где можно выбрать недорогую дату для полёта.

Путешествия — лучший способ увидеть мир, расширить горизонты и попробовать что-то новое. А ещё на путешествия совсем не обязательно тратить много денег. Эксперты Aviasales.az рассказали, как приобрести авиабилеты по самой выгодной цене.

Раннее бронирование

- основа выгодной покупки авиабилетов. Вы сэкономите ощутимую сумму, если приобретёте билеты на международные рейсы за 6 месяцев до полёта и на внутренние - за 2 месяца. Этот совет особо актуален для тех, кто заранее планирует свои полёты.

Подписка на рассылки авиакомпаний

Вы будете первыми узнавать об акциях и спецпредложениях. Порой цены на авиабилеты могут измениться за секунду, и вам сразу же придет оповещение. Не забывайте - чем выгоднее цена, тем быстрее стоит выкупить билет.

Вылет и прилёт в середине недели

Вторник, среда и четверг считаются самыми выгодными по стоимости билетов днями для перелётов. Планируйте своё путешествие так, чтобы совершать полёты в середине недели, а выходные дни проводить за границей в выбранном месте отдыха.

Сложный маршрут

В маршрут путешествия добавьте посещение сразу нескольких стран и городов — это сделает поездку более насыщенной и яркой и вдобавок поможет сэкономить. Полёты между странами и городами за рубежом стоят в несколько раз дешевле, чем если каждый раз отправляться туда напрямую из Баку.

Горящие туры

Несмотря на популярность самостоятельных путешествий, именно через горящие туры в турагентствах можно очень дёшево купить билет на самолет и бонусом получить проживание, страховой полис и трансфер.

Низкий туристический сезон

В пик туристического сезона билеты обычно очень дорогие. Не в сезон такой проблемы нет — спрос на перелёты небольшой, и можно найти билеты по выгодным ценам. Из дополнительных плюсов — туристов меньше и цены на отели ниже.

Минимальный багаж

Берите с собой только самое необходимое и путешествуйте налегке. Это поможет сэкономить, так как лоукостеры продают дешёвые билеты без включенного багажа — его придётся оплатить отдельно. Сниженный тариф без багажа есть и у регулярных авиакомпаний, так что выбор за вами!

Хорошего полета и мягкой посадки!