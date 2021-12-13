Синоптики предупреждают метеочувствительных людей

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью местами возможен моросящий дождь, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Будет дуть временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха на полуострове составит ночью 6-8° тепла, днем - 10-13° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем - 10-12° тепла. Атмосферное давление упадет с 771 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.