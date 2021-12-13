Синоптики предупреждают метеочувствительных людей
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью местами возможен моросящий дождь, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Будет дуть временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха на полуострове составит ночью 6-8° тепла, днем - 10-13° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем - 10-12° тепла. Атмосферное давление упадет с 771 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15 декабря на Апшеронском полуострове ожидается временами усиление гилавара (южный ветер, который смягчает зимние холода), что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но ночью местами ожидаются дожди, утром - туман. Местами усилится восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем - 9-14° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.