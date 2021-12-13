Али Асадов созвал Экономический совет
Сегодня состоялось заседание Экономического совета Азербайджана, говорится в сообщении Кабинета министров.
«На заседании совета, прошедшем под председательством премьер-министра Али Асадова, были обсуждены вопросы координации и финансирования мероприятий и проектов, предложенных в рамках «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы», которая подготовлена в соответствии с подписанным президентом Азербайджана распоряжением «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития» от 2 февраля 2021 года, другие актуальные вопросы», - отмечается в сообщении Кабмина.