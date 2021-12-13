Врач-уролог Вафа Абдурахимова о проблемах, с которыми сталкиваются беременные

Во время беременности в организме женщины происходят различные процессы, которые могут приводить к патологическим изменениям почек и мочевыводящих путей. Почки подвергаются дополнительной нагрузке, так как перерабатывают и выводят продукты жизнедеятельности не только матери, но и плода, которые поступают через плаценту в кровь женщины. Специалист-эксперт Минздрава, уролог Вафа Абдурахимова рассказывает, какие урологические проблемы могут возникнуть у женщин во время беременности и могут ли проблемы с почками беременной женщины навредить будущему малышу.

- Какие урологические проблемы могут возникнуть у женщин во время беременности?

- Беременность вызывает ряд сложных анатомических и функциональных изменений в организме женщины. Обычно организм беременной женщины легко справляется с увеличением потребностей растущего плода. Во время вынашивания ребенка существенно возрастает нагрузка на почки и мочевыводящие пути. Изменения, которые претерпевает мочевыделительная система женщины во время беременности, после родов обычно проходят. Однако в некоторых случаях они вызывают ряд проблем. К ним относятся пиелонефрит и цистит, гидронефроз (гидронефротическая трансформация почки), недержание мочи и пузырно-мочеточниковый рефлюкс, которые считаются инфекциями почек и мочевыводящих путей. В организме женщины во время беременности сильно меняется гормональный фон. Прогестерон, резко увеличивающийся с начала беременности, снижает мышечный тонус нижних мочевыводящих путей. В таких условиях повышается предрасположенность к инфекциям мочевых путей (ИМП). ИМП во время беременности может проявляться бессимптомной (асимптомной) бактериурией (избыток бактерий в моче), острым циститом и острым пиелонефритом (заболевание почек воспалительного характера).

Цистит чаще встречается в первые 3 месяца беременности, то есть в 1-м триместре, а пиелонефрит - во 2-м и 3-м триместрах. Это связано с тем, что по мере роста плода матка сдавливает мочеточник, что может повысить давление внутри мочевыводящих путей и замедлить выделение мочи. Если беременную женщину беспокоит частое болезненное мочеиспускание при цистите, то, помимо развития пиелонефрита, могут возникнуть боли в спине, озноб, высокая температура, тошнота, общая слабость. Хотя острый цистит легко поддается лечению, однако его возникновение в 1-м триместре усложняет проблему. Так, во время первого триместра беременности происходит формирование основных органов и систем у плода, и антибактериальное лечение может негативно повлиять на этот процесс. При этом факторы риска осложнений этого лечения на состояние плода в последующих триместрах относительно невелики. Из доступных антибиотиков следует выбирать те, которые окажут наименьшее воздействие на плод.

Помимо приема лекарственных препаратов, беременным женщинам рекомендуется соблюдать ряд правил и изменить свой рацион питания. В некоторых случаях медикаментозное лечение может быть неэффективным, поскольку могут появиться гнойные выделения из уретры (мочеиспускательный канал), проявляющееся болезненным мочеиспусканием. В таких случаях для решения проблемы требуется установка мочеточникового стента (полая трубка с двумя завитыми концами, которая временно устанавливается в мочеточник для облегчения оттока мочи из почки в мочевой пузырь).

Одним из физиологических изменений, с которым сталкиваются будущие мамы, - это гидронефроз (прогрессирующее, стойкое расширение почечных лоханок и чашечек, приводящее к нарушению функционирования почек это увеличение почечной полости и мочевыводящих путей). Гидронефроз в основном выявляется при ультразвуковом исследовании. Этот диагноз должен настораживать беременную женщину, а также наблюдающего врача-гинеколога. Причиной такого состояния при беременности являются упомянутые выше гормональные изменения. Если расширение почечных лоханок и чашечек не причиняет дискомфорт будущей маме и не приводит к острому воспалению, то не требует никакого лечения. Начальные проявления гидронефроза часто исчезают самостоятельно в течение 6 недель после родов. При осложнениях следует обращаться к врачу-урологу.

Недержание мочи является одной из частых урологических проблем, с которой сталкиваются беременные женщины. Это может быть эпизодическое или регулярное недержание мочи. В большинстве случаев это происходит во 2–м и в 3-ем триместрах. Связано это с тем, что в процессе роста плода растягиваются связки, поддерживающие матку и яичники, и оказывают давление на мочевой пузырь.

Причинами недержания мочи у беременных женщин могут быть воспалительные заболевания нижних мочевых путей, для лечения которых назначаются противовоспалительные препараты. Порой в период беременности могут возникнуть невоспалительное, стрессовое или смешанное недержание мочи, симптомы которых обычно исчезают после родов. Это заболевание чаще встречается у беременных женщин, у которых ранее были естественные роды или роды, протекающие с осложнениями.

Мы не ошибемся, если скажем, что беременность – серьезнейшее испытание для организма даже совершенно здоровой женщины. Диагностированное урологическое заболевание и урологические заболевания, протекающие в скрытой форме, во время беременности могут обостриться.

- Как проводить лечение рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей у беременных?

- Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей во время беременности с трудом поддаются лечению. Связано это с тем, что в этот период организм беременной женщины не может противостоять этим инфекциям ввиду изменений в своем организме. Одной из причин, почему мы не назначаем сильнодействующие антибиотики, используемые в повседневной практики для лечения этих инфекций, является то, что учитываются их неблагоприятные (побочные) воздействия на плод. Только в случае инфекционных осложнений, угрожающих жизни матери, следует использовать некоторые из них. Во избежание таких сложных ситуаций следует знать, что родить здорового ребенка может только здоровая мама, и поэтому возбудители этих рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей следует выявить до беременности.

Для этого достаточно заранее провести общий анализ мочи. Иногда у женщины, не имеющей жалоб на мочевыводящую систему, данный тест выявляет в моче большое количество бактерий. Мы называем это бессимптомной бактериурией. Мой совет - не игнорировать такие случаи. Для определения конкретного возбудителя берут анализ мочи пациента на бактериологический посев (бакпосев), и назначают лечение, основываясь на результаты анализов.

- Могут ли проблемы с почками беременной женщины навредить будущему малышу?

- Планирование беременности без надлежащего лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей в разы увеличивает риск возникновения серьезных проблем со здоровьем будущего малыша. Поскольку во время беременности существенно увеличивается нагрузка на почки, следует периодически проверять количество креатинина в крови, которое является показателем почечной функции.

Осложнения инфекций мочевыводящих путей и других урологических заболеваний во время беременности могут привести к анемии, сепсису, почечной недостаточности и резкому повышению артериального давления. А это, естественно, может повлиять на нормальное развитие плода и привести к различным дефектам, включая преждевременные роды. Женщины с выраженной почечной недостаточностью до беременности обычно не могут сохранять беременность до конца. Учитывая все вышесказанное, мой совет женщинам, планирующим беременность, - в обязательном порядке следует пройти все обследования и, если возможно, лечение до начала беременности.