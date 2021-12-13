Что обсудят Путин и Си Цзиньпин?

Президент России Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином международную проблематику, а также энергетику, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Переговоры состоятся в среду в формате видеоконференции. Как сообщали ранее в Кремле, главы государств подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и затронут приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу.

"Ситуация в международных делах, особенно на европейском континенте, весьма и весьма напряженная и, конечно, требует обсуждения между союзниками, между Москвой и Пекином. Мы видим весьма и весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так со стороны Соединенных Штатов Америки", — сказал Песков журналистам.