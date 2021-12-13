Будет только хуже Торнадо сметает все на своем пути
Америка до сих пор не может прийти в себя после сокрушительной атаки десятков торнадо, которая произошла вечером в минувшую пятницу и утром в субботу. Фотографии и видео с места катастрофы в пяти штатах — от северо-востока Арканзаса до западной части Кентукки производят впечатление гигантского «пикника на обочине» по фантастической повести братьев Стругацких: тысячи домов, не только деревянных, но и каменных разрушены до основания или вырваны вместе с фундаментом, на деревьях, как диковатые украшения, болтаются велосипеды и холодильники.
Американцам, особенно тем, кто живет в центре страны, не привыкать к торнадо. Но обычно стихия налетает в этих местах с мая по июль и длится, как правило, три-четыре часа. Нынешние торнадо, а их было не меньше 60, что редкость для декабря, атаковали землю в течение 11 часов, сметая все на своем пути с чудовищной, никогда прежде не виданной скоростью.
Число жертв растет с каждым днем. Еще вчера Энди Бешеар, губернатор штата Кентукки, больше всех пострадавшего от стихии, говорил о 64 погибших. Сегодня их стало уже 88, и это число, без сомнения, будет расти. Эксперты задают вопрос, почему жертв было так много, несмотря на ранние предупреждения о возможности сильных торнадо, которые стали поступать за 36 часов до трагедии. Пока ясно лишь то, что главными причинами стало то, что торнадо налетели, когда день уже клонился к закату, бушевали всю первую половину ночи и ударили по густонаселенным районам.
До этого самым смертельным торнадо в США был тот, что произошел в Джоплине, городе в штате Миссури, 22 мая 2011 года — тогда от удара стихии погибли 150 человек. Однако нынешняя серия торнадо стала самой мощной в истории страны по длительности и свой траектории - она пропахала землю на протяжении почти 400 километров.
Разгуляться стихии способствовала необычно высокая для этого времени года температура, которая на 20-30 градусов превышала обычные показатели. Так, в городе Мемфис, что в штате Теннесси, температура составляла 26 градусов по Цельсию.
Эксперты едины во мнении, что нынешняя катастрофа так или иначе связана с глобальным потеплением климата. «Будет только хуже, - утверждает Дианна Крисвелл, сотрудница FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях). — И это становится новой нормой нашей жизни. Глобальное потепление климата является кризисом всего нашего поколения».
Крисвелл отмечает, что нынешнее пришествие торнадо состоялось несколько месяцев спустя после того, как землетрясение силой 7.2 балла сотрясло Гаити, а на восточное побережье США обрушился свирепый ураган «Ида». По ее словам, такие «игры природы» будут происходить все чаще, и не факт, что человечество будет к ним готово.
До этого самые разрушительные торнадо произошли в Бангладеш в 1989 году (погибли 1300 человек), в Индии в 1998 году (погибли 125 человек), в СССР в 1984 году (район Иваново, там, по официальным данным, жертвами стали 69 человек, но зарубежные источники оценивают потери как минимум в 400 человек).
Метеорологи считают, что география распространения торнадо в связи с климатическими изменениями будет постоянно расширяться и затронет страны, в которых это природное явление никто никогда не видел.