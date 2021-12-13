Америка до сих пор не может прийти в себя после сокрушительной атаки десятков торнадо, которая произошла вечером в минувшую пятницу и утром в субботу. Фотографии и видео с места катастрофы в пяти штатах — от северо-востока Арканзаса до западной части Кентукки производят впечатление гигантского «пикника на обочине» по фантастической повести братьев Стругацких: тысячи домов, не только деревянных, но и каменных разрушены до основания или вырваны вместе с фундаментом, на деревьях, как диковатые украшения, болтаются велосипеды и холодильники.

Американцам, особенно тем, кто живет в центре страны, не привыкать к торнадо. Но обычно стихия налетает в этих местах с мая по июль и длится, как правило, три-четыре часа. Нынешние торнадо, а их было не меньше 60, что редкость для декабря, атаковали землю в течение 11 часов, сметая все на своем пути с чудовищной, никогда прежде не виданной скоростью.

Число жертв растет с каждым днем. Еще вчера Энди Бешеар, губернатор штата Кентукки, больше всех пострадавшего от стихии, говорил о 64 погибших. Сегодня их стало уже 88, и это число, без сомнения, будет расти. Эксперты задают вопрос, почему жертв было так много, несмотря на ранние предупреждения о возможности сильных торнадо, которые стали поступать за 36 часов до трагедии. Пока ясно лишь то, что главными причинами стало то, что торнадо налетели, когда день уже клонился к закату, бушевали всю первую половину ночи и ударили по густонаселенным районам.

До этого самым смертельным торнадо в США был тот, что произошел в Джоплине, городе в штате Миссури, 22 мая 2011 года — тогда от удара стихии погибли 150 человек. Однако нынешняя серия торнадо стала самой мощной в истории страны по длительности и свой траектории - она пропахала землю на протяжении почти 400 километров.

Разгуляться стихии способствовала необычно высокая для этого времени года температура, которая на 20-30 градусов превышала обычные показатели. Так, в городе Мемфис, что в штате Теннесси, температура составляла 26 градусов по Цельсию.

Эксперты едины во мнении, что нынешняя катастрофа так или иначе связана с глобальным потеплением климата. «Будет только хуже, - утверждает Дианна Крисвелл, сотрудница FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях). — И это становится новой нормой нашей жизни. Глобальное потепление климата является кризисом всего нашего поколения».