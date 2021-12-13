Генсек НАТО решил податься в банкиры

Нынешний глава НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг стал одним из 22 соискателей на должность главы Центробанка Норвегии, которую он может занять после ухода с нынешнего поста. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента финансов королевства.

Сам глава НАТО подтвердил телекомпании NRK свое намерение получить эту должность. «Со мной связались из департамента финансов в ноябре с предложением выдвинуть свою кандидатуру на эту должность, и это работа, на которую я очень мотивирован», - сказал он.

При этом глава НАТО подчеркнул, что не сможет вступить в новую должность, которая освобождается 1 марта 2022 года, до истечения срока своих полномочий на нынешнем посту 30 сентября следующего года.