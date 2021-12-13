Афганистан пытается бороться с катастрофической инфляцией

Центральный банк Афганистана заявил, что работает над обеспечением стабильности местной валюты - афгани, так как она потеряла почти 12% своей стоимости по отношению к доллару за считанные часы на фоне углубляющегося экономического кризиса и растущей инфляции, передает Reuters.

Отказ от иностранной помощи после победы талибов в августе 2021 года поставил хрупкую экономику Афганистана на грань коллапса, при этом цены на продукты питания, топливо и другие основные продукты питания продолжают стремительный рост.

Отрезанная от мировой финансовой системы банковская сфера Афганистана, лишенная долларов, которые раньше завозились в страну, функционирует лишь частично, а резервы Центрального банка на сумму около 9 миллиардов долларов остаются заблокированными за пределами страны.