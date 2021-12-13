Афганистан пытается бороться с катастрофической инфляцией
Центральный банк Афганистана заявил, что работает над обеспечением стабильности местной валюты - афгани, так как она потеряла почти 12% своей стоимости по отношению к доллару за считанные часы на фоне углубляющегося экономического кризиса и растущей инфляции, передает Reuters.
Отказ от иностранной помощи после победы талибов в августе 2021 года поставил хрупкую экономику Афганистана на грань коллапса, при этом цены на продукты питания, топливо и другие основные продукты питания продолжают стремительный рост.
Отрезанная от мировой финансовой системы банковская сфера Афганистана, лишенная долларов, которые раньше завозились в страну, функционирует лишь частично, а резервы Центрального банка на сумму около 9 миллиардов долларов остаются заблокированными за пределами страны.
Во вторник, 14 декабря, Центральный банк выступил с заявлением о проведении ряда встреч с представителями коммерческих банков и бизнес-сектора, чтобы остановить падение курса афгани.
Попытки получить наличные были затруднены из-за нежелания международного сообщества предоставлять средства правительству «Талибана», которое до сих пор официально не признано никем.
Отметим, что в понедельник, 13 декабря, курс афгани, который держался на отметке 77 за доллар перед приходом к власти талибов, упал до 125 за доллар за последние сутки.