Знаменитый Александр Усик: «Пришел азербайджанец и предложил мне 300 тысяч евро за поражение в финале»

Украинский боксер, олимпийский чемпион-2012, чемпион мира и Европы среди любителей, а ныне чемпион мира среди профессионалов по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик поделился интересным случаем из своей любительской карьеры, сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание «Спорт Комсомольская правда».

По словам Усика, перед финалом чемпионата мира 2011 года в Баку к нему подошел мужчина и предложил 300 тысяч евро за проигрыш азербайджанскому боксеру Теймуру Мамедову. Отмечается, что для любительского спорта это огромные деньги. Для сравнения: за победу на Олимпийских играх в 2012 году Усику заплатили около 125 тысяч долларов.

«Мне предложили 300 тысяч евро, - рассказывает украинский боксер. - Ко мне пришел мужчина и назвал именно такую сумму. Я не согласился. После этого думал, что теперь 300 тысяч можно разделить между тремя судьями, и тогда они будут выполнять свою грязную работу».

Усик вспоминает, что вышел на ринг с мыслями о том, что «надо очень сильно бить». Тот финал в весовой категории до 91 кг украинец выиграл со счетом 25:15. «Слава Богу, им не удалось, и я выиграл», – говорит Усик.