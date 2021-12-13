В Ереване наконец-то поняли: установление дипотношений с Турцией отвечает интересам Армении

Установление дипломатических отношений с Турцией исходит из государственных интересов Армении. Об этом заявил член правящей фракции парламента Армении «Гражданский договор», глава комиссии по внешним отношениям Эдуард Агаджанян, передают армянские СМИ.

По его словам, установление дипломатических отношений с Турцией не означает, что Армения отказывается от своих ключевых государственных интересов.

«Мы уверены, что установление дипломатических отношений с Турцией исходит из государственных интересов Армении, и нам сейчас времени не хватит, чтобы перечислить все положительные и для Армении, и для Турции стороны», - сказал Агаджанян.

Он подчеркнул, что налаживанию добрососедских отношений с Турцией нет альтернативы. «Учитывая региональные процессы последних 30 лет, это нелегкий процесс, но мы готовы идти по этому пути и сделаем все, чтобы исходящие из государственных интересов Армении процессы стали реальностью», - отметил политик.