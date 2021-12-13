В Кашмире вновь неспокойно

Между индийскими военными и местными вооруженными формированиями в Кашмире произошло второе столкновение за последнюю неделю. В результате перестрелки погиб один человек. Об этом сообщают индийские СМИ.

Официальный Дели заявил, что столкновение произошло утром 14 декабря во время операции ВС Индии в районе Суранкот.

Напряженность в Кашмире, который является предметом разногласий между Индией и Пакистаном уже много лет, возросла после того, как накануне в городе Сринагар было совершено нападение на полицейский автобус, в результате которого погибли трое сотрудников правоохранительных органов Индии и 14 получили ранения.