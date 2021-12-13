Сербия сделала шаг в сторону Евросоюза, но…

Сербия сделала значительный шаг вперед в своем стремлении вступить в Европейский Союз, начав переговоры с некоторыми европейскими политиками об окружающей среде. Тем не менее официальный Белград был предупрежден, что прогресс на пути к евроинтеграции напрямую зависит от нормализации отношений с Косово. Об этом пишет The Washington Post.

Во вторник, 14 декабря, в Сербии начались переговоры по вопросам изменения климата и окружающей среды, энергетики, транспортной политики и международных транспортных сетей в Европе.