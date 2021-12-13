Население Сомали на грани голодной смерти

Сомали столкнулось с самым сильным за последние 40 лет сезоном засухи, миллионам жителей страны в 2022 году грозит голод. Об этом говорится в отчете британской благотворительной организации Oxfam.

Согласно данным отчета, около 90% страны переживает сильную засуху вслед за тремя подряд сезонами без осадков. Некоторые регионы сталкиваются с самым засушливым сезоном за 40 лет. Около 3,5 миллиона жителей уже столкнулись с острой нехваткой продовольствия, еще миллионам грозит голод в начале следующего года.

По мнению экспертов, это связно с тем, что шансы в следующем сезоне посадить урожай или найти пастбищные угодья для скота сводятся к нулю.

По оценке Oxfam, 7,7 миллиона человек, что составляет около половины населения Сомали, будут в 2022 году нуждаться в срочной гуманитарной помощи, это на 30% больше, чем в 2021-м.