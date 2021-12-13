Государственный таможенный комитет выступил со специальным заявлением по высказываниям Сафара Мехтиева

Государственный таможенный комитет распространил заявление в связи некоторыми высказываниями председателя госкомитета Сафара Мехтиева в интервью средствам массовой информации.

В заявлении говорится: «Некоторые высказывания, прозвучавшие несколько дней назад в интервью средствам массовой информации председателя Государственного таможенного комитета Сафара Мехтиева, были вырваны из контекста пользователями социальных сетей и неверными комментариями направлены на введение общественности в заблуждение. Некоторые сайты и «герои социальных сетей» ради рейтинга специально выбирают мишенью депутатов Милли Меджлиса, а некоторые идут еще дальше, манипулируя необоснованными и клеветническими высказываниями в адрес высшего законодательного органа страны.

Так, в интервью разъясняются экономические основы изменений, внесенных в августе прошлого года в решение Кабинета Министров №305, говорится о преимуществах этого решения, несправедливой критике со стороны выступающих против изменений нескольких депутатов, подчеркивается, что в реальной картине сегодняшнего дня эти вопросы уже решены. Также отметим, что за прошедший период все слои общества были подробно информированы о необходимости и преимуществах изменений и, устранив случаи злоупотреблений, было обеспечено осуществление электронной торговли в соответствии с законодательством.

Государственный таможенный комитет всегда с уважением относится к высказываниям депутатов Милли Меджлиса о деятельности таможенных органов, ценит сделанные предложения, принимает обоснованные замечания».