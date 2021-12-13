Получите кредит в Yelo Bank, не приходя в банк

В отличие от большинства онлайн-кредитов, не только подача заявки, но и одобрение ссуды происходит полностью онлайн. Клиент ни разу не посещает банк. Кредит утверждается вскоре после подачи заявки.

Yelo Bank предлагает возможность получить кредит не приходя в филиал. Для этого не обязательно быть клиентом Yelo Bank. Получить кредит полностью онлайн может любой желающий, просто загрузив мобильное приложение Yelo App.

Если у вас есть карта Yelo, средства переводятся прямо на нее. В противном случае открывается новая карта, и на нее зачисляются утвержденные наличные деньги. Карта доставляется по вашему адресу бесплатно. Все, что вам нужно, это ваше удостоверение личности на момент доставки. Никаких дополнительных документов не требуется. На данный момент услуга доставки осуществляется только по городу Баку.

Преимущества на этом не заканчиваются. Онлайн кредит выдается без поручителя и комиссии. Потребительский кредит от 14% годовых суммой до 15 тыс. манатов можно получить на любые цели. Максимальный срок - 48 месяцев.

Забудьте о бумажной волоките, очередях в филиалах. Порядок оформления заказа очень прост.

- Скачивайте мобильное приложение Yelo, не отрываясь от повседневной работы.

- Зарегистрируйтесь, указав свой номер мобильного телефона и FIN-код.

- После входа в систему все, что вам нужно сделать, это выбрать желаемую сумму и срок в разделе «Кредит».

Дополнительная информация, необходимая для утверждения кредита, получается автоматически с согласия клиента. Данная услуга была создана на основе предыдущего опыта клиентов в результате проведенных тестов, поэтому проходить все этапы от первого шага до конца достаточно просто.

Погашение кредита можно произвести так же, как и получение - онлайн через мобильное приложение. Установите прямо сейчас и воспользуйтесь множеством преимуществ: bit.ly/ylprru

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Yelo Bank - яркий банкинг.