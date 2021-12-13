Производственное объединение «Азеригаз» предупредило о принятии серьезных мер в отношении лиц, незаконно подключающимся к газовым линиям.

Как сообщили haqqin.az в ПО, сотрудниками «Азеригаз» было выявлено значительное количество незаконных подключений к газопроводам в Хазарском и Сабунчинском районах столицы. «Несмотря на неоднократные предупреждения и просветительские беседы с абонентами, к сожалению, некоторые граждане не продолжают осуществлять противоправные действия», - говорится в сообщении.

При осмотре территории сотрудниками объединения были выявлены случаи подключения газовой линии без счетчика с помощью резиновых труб, снятия показаний счетчика, использования газовых линий в розничной торговле. Материалы по всем выявленным фактам собраны и переданы в соответствующие структуры. ПО «Азеригаз» еще раз призывает граждан воздержаться от противоправных действий.