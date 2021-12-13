Экс-помощника Макрона арестовали из-за связей с миллиардером Махмудовым

Экс-сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля заключен под стражу в рамках расследования контракта, который при его посредничестве был заключен с российским предпринимателем Искандером Махмудовым, сообщает РИА Новости.

Бывший помощник президента был допрошен в рамках расследования этого дела. По данным журнала Point, следствие пытается установить, использовал ли бывший помощник Макрона свой пост в Елисейском дворце для получения контракта, который был заключен бывшим соратником Беналля Венсеном Кразом и российским предпринимателем.

Согласно информации телеканала BFMTV, Беналля подозревается в коррупции и обходе налогового законодательства.