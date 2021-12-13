Экс-помощника Макрона арестовали из-за связей с миллиардером Махмудовым
Экс-сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля заключен под стражу в рамках расследования контракта, который при его посредничестве был заключен с российским предпринимателем Искандером Махмудовым, сообщает РИА Новости.
Бывший помощник президента был допрошен в рамках расследования этого дела. По данным журнала Point, следствие пытается установить, использовал ли бывший помощник Макрона свой пост в Елисейском дворце для получения контракта, который был заключен бывшим соратником Беналля Венсеном Кразом и российским предпринимателем.
Согласно информации телеканала BFMTV, Беналля подозревается в коррупции и обходе налогового законодательства.
Как ранее писали французские СМИ, в июне 2018 года Махмудов подписал контракт с охранной фирмой Венсана Краза. Бывший полицейский занимался тогда вопросами безопасности в аппарате правящей партии «Вперед, республика». Сделка на 300 тыс. евро предусматривала защиту активов Махмудова и его родных во Франции. В феврале 2019 года финансовая прокуратура Франции начала проверку контракта.
В октябре этого года суд Парижа приговорил Беналля к трём годам тюрьмы, два из них условно, по делу о применении силы на манифестации в мае 2018 года. Защита Беналля заявила, что обжалует приговор.