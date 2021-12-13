Южный Судан охватила неизвестная болезнь: скончались 89 человек

За последние несколько недель в Южном Судане от неизвестной болезни скончались по меньшей мере 89 человек, передает ТАСС со ссылкой на южноафриканскую радиостанцию SABC.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в страну целевую группу для экстренных исследований. Эпицентром неизвестного заболевания стал штат Джонглей на востоке страны.

Большинство заболевших проживают в областях, подвергшихся в 2021 году крупнейшему за последние 60 лет наводнению. По предварительным данным, речь могла идти о холере, однако специалисты ВОЗ информацию не подтвердили.