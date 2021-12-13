Во вторник, 14 декабря, на территории Зангиланского района близ государственной границы с Арменией началась служебно-боевая деятельность пограничной комендатуры. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Выступивший на церемонии открытия заместитель начальника Госпогранслужбы генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал личному составу поздравления начальника Госпогранслужбы генерал-полковника Эльчина Гулиева в связи с началом работы новой воинской части.

В выступлении было отмечено, что после восстановления территориальной целостности и освобождения государственных границ от оккупации в соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях организации служебно-боевой деятельности подразделений пограничных войск на этих территориях было продолжено создание необходимой инфраструктуры для обороны и охраны государственных границ.

Ильхам Мехтиев отметил, что в 2021 году на освобожденных территориях начали службу 19 воинских частей и 104 служебно-боевых погранпункта.