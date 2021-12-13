На границе с Арменией открыта новая воинская часть фото
Во вторник, 14 декабря, на территории Зангиланского района близ государственной границы с Арменией началась служебно-боевая деятельность пограничной комендатуры. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Выступивший на церемонии открытия заместитель начальника Госпогранслужбы генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал личному составу поздравления начальника Госпогранслужбы генерал-полковника Эльчина Гулиева в связи с началом работы новой воинской части.
В выступлении было отмечено, что после восстановления территориальной целостности и освобождения государственных границ от оккупации в соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях организации служебно-боевой деятельности подразделений пограничных войск на этих территориях было продолжено создание необходимой инфраструктуры для обороны и охраны государственных границ.
Ильхам Мехтиев отметил, что в 2021 году на освобожденных территориях начали службу 19 воинских частей и 104 служебно-боевых погранпункта.
Было отмечено, что визит президента Азербайджана, Главнокомандующего Вооруженными силами страны Ильхама Алиева в новые воинские части Госпогранслужбы на освобожденных территориях в октябре 2021 года является наглядным примером высокого доверия к охране государственных границы и поощрения пограничников к дальнейшим успехам.
Он также отметил, что служба на освобожденных от оккупации территориях является честью для каждого азербайджанского пограничника, и пожелал успехов личному составу.
После официальной церемонии состоялось ознакомление с условиями, созданными в пограничной комендатуре.
В новой воинской части имеются рабочие помещения для личного состава, комнаты для офицеров и солдат, столовая, прачечная, котельная, склады для оружия и т.д. Также установлены электрогенераторы и проложен водопровод. На территории проведены работы по благоустройству, посажены деревья.
В завершение мероприятия были награждены отличившиеся военнослужащие.