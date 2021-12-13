Оппозиционера Тихановского отправили в тюрьму на 18 лет
Гродненский суд приговорил белорусского оппозиционера, политика и видеоблогера Сергея Тихановского, арестованного во время президентской кампании 2020 года, к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передают белорусские СМИ.
Оппозиционера обвинили в воспрепятствовании работе ЦИК и подготовке массовых беспорядков.
Соратников Тихановского Артема Сакова, Дмитрия Попова, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича и Николая Статкевича приговорили к срокам от 14 до 16 лет.
Сергея Тихановского, известного видеоблогера задержали в конце мая 2020 в Гродно, против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. После задержания Тихановскому предъявили обвинения и по другим статьям, в том числе по ст. 342 УК страны (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
В результате кандидатом на президентских выборах в Беларуси стала его супруга Светлана Тихановская. После выборов в августе прошлого года Тихановская покинула страну.