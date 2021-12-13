Оппозиционера Тихановского отправили в тюрьму на 18 лет

Гродненский суд приговорил белорусского оппозиционера, политика и видеоблогера Сергея Тихановского, арестованного во время президентской кампании 2020 года, к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передают белорусские СМИ.

Оппозиционера обвинили в воспрепятствовании работе ЦИК и подготовке массовых беспорядков.

Соратников Тихановского Артема Сакова, Дмитрия Попова, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича и Николая Статкевича приговорили к срокам от 14 до 16 лет.