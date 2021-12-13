Нино Бурджанадзе поддержала уличные протесты в Грузии

«Грузинский народ должен добиться досрочных выборов путем уличных протестов». Об этом в интервью телеканалу «Пирвели» заявила бывший спикер парламента и лидер оппозиционной партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

Как считает Бурджанадзе, речь идет о том, быть или не быть стране.

«Я абсолютно уверена в том, что все должно быть сделано для достижения досрочных выборов для смены власти. Ее можно добиться лишь активностью общества и продолжением акций протеста», - сказала политик.

Отметим, что ранее оппозиция анонсировала масштабную акцию протеста в Тбилиси 21 декабря, в день рождения Михаила Саакашвили, который находится под арестом.