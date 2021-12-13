$1,7 трлн на нелегальные спортивные ставки по всему миру
Объем незаконных ставок в мире спорта достигает 1,7 трлн долларов. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности. Это первый доклад, который касается коррупции в спорте. Он дает представление об ошеломляющих масштабах взяточничества и финансовых махинаций в мире спорта на глобальном, региональном и национальном уровнях.
«Коррупция в спорте – явление не новое, мошеннические действия в связи со спортивными соревнованиями наблюдались еще во времена древних Олимпийских игр, но за последние два десятилетия преступная деятельность в этой области значительно активизировалась», – говорится в пресс-релизе Управления ООН.
Новый доклад был разработан в партнерстве с почти 200 экспертами. В нем представлен самый глубокий на сегодняшний день обзор ситуации с преступностью в спорте. Среди экспертов были представители правительств, спортивных организаций, частного сектора, академических кругов и других заинтересованных сторон. Они не только исследовали проблемы, но и предложили методику эффективной борьбы с преступностью и коррупцией.
В документе рассматривается широкий круг вопросов, эксперты проанализировали незаконные ставки, манипуляции в ходе соревнований, злоупотребления в спорте, формы коррупции во время проведения крупных спортивных мероприятий и причастность к спорту организованной преступности.
Документ был представлен по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и в преддверии сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции, которая проходит сейчас в Египте.