$1,7 трлн на нелегальные спортивные ставки по всему миру

Объем незаконных ставок в мире спорта достигает 1,7 трлн долларов. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности. Это первый доклад, который касается коррупции в спорте. Он дает представление об ошеломляющих масштабах взяточничества и финансовых махинаций в мире спорта на глобальном, региональном и национальном уровнях.

«Коррупция в спорте – явление не новое, мошеннические действия в связи со спортивными соревнованиями наблюдались еще во времена древних Олимпийских игр, но за последние два десятилетия преступная деятельность в этой области значительно активизировалась», – говорится в пресс-релизе Управления ООН.