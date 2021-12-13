Посол Венгрии посетил Гянджу, где ему рассказали про зверства армян

Делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Азербайджане Виктором Седеркенином посетила Гянджу, передает АзерТАдж.

В рамках визита посол Седеркенин и делегация из венгерских бизнесменов встретились с главой Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамовым, который подробно рассказал гостям об истории города. Глава города также проинформировал гостей, что в октябре 2020 года Гянджа подверглась ракетному обстрелу со стороны армянских вооруженных сил, в результате которого погибли 26 мирных жителей, 130 получили ранения.

Он отметил, что в результате ракетных обстрелов, направленных на гражданское население, было разрушено около 4000 жилых и нежилых домов, нанесен огромный ущерб образовательным, культурным и религиозным объектам.