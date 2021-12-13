Минобороны Тайваня: Китай попытается захватить остров под видом учений

В представленном парламенту докладе минобороны военные призвали увеличить оборонный бюджет и поддержать закупки нового вооружения для отражения вероятной агрессии. В ведомстве считают, что КНР, согласно планам НОАК, попытается использовать совместные военные учения с участием своих военно-воздушных сил, военно-морского флота и сухопутных войск как предлог к обманным маневрам на восточном и южном направлениях.

Министерство национальной обороны Тайваня в своем докладе предполагает, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) может предпринять попытку захвата острова в кратчайшие сроки, сообщает издание South China Morning Post. Десантная войсковая операция будет спланирована под видом совместных китайских учений к 2025 году.

«Затем НОАК направит свои военные корабли в западную часть Тихого океана в качестве сил сдерживания для создания стратегической блокады, тем самым помешав иностранным силам прийти на помощь. Так КНР сможет захватить инициативу», — говорится в докладе министерства.

В ходе операции, предполагают тайванские военные, НОАК будет наносить удары баллистическими и крылатыми ракетами по системам ПВО Тайваня, радарам, командными центрам; также НОАК задействует средства радиоэлектронной борьбы против важных оборонных предприятий и подразделений тайванских военных. После установления господства на море и в воздухе НОАК приступит к высадке десанта с кораблей амфибийных сил, транспортных самолетов и вертолетов для атаки на военные базы на острове; при этом операции будут проходить как можно быстрее, до возможного вмешательства в конфликт иностранных сил.

В то же время доклад предполагает, что у НОАК есть слабости — «неадекватные возможности в сфере транспорта и логистики», в результате чего после высадки на Тайване китайским войскам непросто будет получать подкрепления и грузы. Кроме того, в тайваньском военном ведомстве полагают, что НОАК не удастся высадить всю группировку сил на Тайване за один раз. Одновременно с тем усиленная оборона портов и аэродромов не даст захватить их за короткий промежуток времени, а тайваньские военные способны перехватывать силы НОАК в Тайваньском проливе и нарушать линии снабжения.

Вместе с тем НОАК придется выделить часть своих сил для реагирования на возможное вмешательство в конфликт иностранных подразделений, отмечается в докладе.