Путин рассказал Макрону об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, сообщает сайт Кремля.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин проинформировал французского коллегу об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября 2021 года в Сочи, приуроченной к годовщине подписания Заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года. Президент России рассказал, как в регионе идет реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей.

Выражена надежда, что и намеченная на 15 декабря 2021 года встреча руководителей структур Евросоюза с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном будет полезной.